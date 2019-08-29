أمر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف، مساء اليوم الخميس، بغلق حمام سباحة مركز شباب مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، لحين انتهاء التحقيقات في واقعة غرق طفل بداخله.

وتابع المحافظ، من خلال وكيل وزارة الشباب والرياضة، مستجدات واقعة غرق طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بحمام السباحة بمركز شباب مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وأعرب المحافظ عن تعازيه ومواساته لأسرة الطفل، داعيا المولى عز وجل أن ينعم عليهم بالصبر والسلوان، مؤكدا على أنه لا تهاون في معاقبة المقصرين بحسب ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.

وأمر المحافظ، بغلق حمام السباحة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع القائمين على الحمام وطاقم الإنقاذ، مشددا على أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية المتاحة على المقصرين وذلك بعد انتهاء التحقيقات.

ومن جانبه، أوضح أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة بأن حمام السباحة" محل الواقعة" تم طرحه للاستثمار الرياضي بنظام الإيجار وترسيته على أحد المستثمرين يدعى "ع .س. أ"من قرية قاي بمركز إهناسيا، وهو المسئول بشكل كاملة عن تشغيل وإدارة حمام السباحة طبقاً للعقد المبرم بينه وبين مجلس إدارة المركز، وجاري حاليا التحقيق معه وطاقم العمل بالحمام.

وأضاف "سرور" أنه تم الانتقال إلى مقر مركز الشباب عقب الإبلاغ بالحادث، وتم نقل الغريق إلى مستشفى الجامعة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم غلق الحمام، وحاليا يتم متابعة الإجراءات القانونية من خلال الشرطة والنيابة العامة، ويتم موفاة المحافظ والوزارة بكل المستجدات و قرارات النيابة العامة.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا، من مدير مباحث المديرية، بغرق طفل يدعى " عبد الرحمن . ع .ع" داخل حمام سباحة مركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل.وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.