مصدر أمني ينفي مقتل 6 طالبات داخل دار رعاية في بني سويف: شائعة

أثارت شائعة حول مقتل 6 طالبات داخل إحدى دور الرعاية شرق النيل في بني سويف، حالة من الذعر لدى أهالي المحافظة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا يفيد بالعثور على 6 جثث لطالبات مذبوحين داخل دار رعاية الطالبات بشرق النيل في بني سويف.

ونفت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف تلك الأنباء، مؤكدة أنها شائعات كاذبة الغرض منها إثارة الرأي العام ضد وزارة الداخلية.

وأكد مصدر داخل مديرية أمن بني سويف، أن الحالة الأمنية بالمحافظة هادئة تماما ومسقرة وهناك أقوال أمنية وحملات تجوب شوارع وميادين المحافظة بشكل مستمر، طبقا للخطة الأمنية الموضوعة مسبقا.

وأهاب المصدر جميع الأهالي عدم الانسياق إلى تلك الشائعات، بالإضافة إلى ضرورة تحري الأخبار من مصادرها الرسمية.