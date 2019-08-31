هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب رئيس الجمهورية: "أهنئ الشعب المصري العظيم، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعياً الله أن يعم الخير والتراحم والتسامح على كل المصريين وأمتنا الإسلامية والعربية، كل عام وأنتم بخير".

وأعلنت دار الإفتاء، أمسٍ، الجمعة، أن اليوم السبت أول أيام شهر المحرم لعام 1441 هجريا، وأن اليوم هو آخر أيام شهر ذي الحجة لعام 1400 هجريا.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها، أنها استطلعت هلال شهر المحرم بعد غروب شمس اليوم الجمعة 29 من ذي الحجة لعام 1440 هجريا، الموافق 30 أغسطس 2019 ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.