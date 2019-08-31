انتصار السيسي تهنئ المصريين بالعام الهجري الجديد: كل عام وأنتم بخير

هنأت السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، شعب مصر، بمناسبة العام الهجري الجديد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت قرينة رئيس الجمهورية: "نحتفل معًا ببداية العام الهجري الجديد، مناسبة تجلت فيها مبادئ إنسانية نبيلة، تتمثل في السلام والمحبة والإخاء، كل عام والشعب المصري أجمع بخير".

وأعلنت دار الإفتاء، أمسٍ، الجمعة، أن اليوم السبت أول أيام شهر المحرم لعام 1441 هجريا، وأن اليوم هو آخر أيام شهر ذي الحجة لعام 1400 هجريا.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها، أنها استطلعت هلال شهر المحرم بعد غروب شمس اليوم الجمعة 29 من ذي الحجة لعام 1440 هجريا، الموافق 30 أغسطس 2019 ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.