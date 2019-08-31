تعمل الحكومة حالياً على الانتهاء من المشروعات البترولية كافة في المواعيد المحددة لها، وإن لم تكن قبلها، لتحقيق خططتها في الاكتفاء الذاتي وبدء التوجه نحو التصدير بدلا من الاستيراد وتحقيق زيادة في العملة الصعبة، بحسب تصريحات مصدر مطلع لـ"الوطن".

وكانت وزارة البترول قبل أسابيع توقفت عن استيراد المواد البترولية بحلول عام 2022، بعد الكشف الذي أعلنت عنه، لتوفير الأموال التي يتم بها شراء المنتجات البترولية للمشروعات القومية والقطاعات الأخرى في الدولة، مثل التعليم والصحة وغيرها من القطاعات التي تحتاج الكثير من الدعم والأموال حتى تصل لجميع المصريين، وتقوم الدولة حالياً بالعمل على طرح مناطق جديدة للبحث واكتشاف المواد البترولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتستهدف الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية جميعها خلال العاميين المقبلين، تزامنا مع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية خلال العام المالي 2022-2023، وقد بدأت الدولة في ذلك من خلال البدء في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتوجه نحو التصدير.

وأوضحت تقارير الإحصاء، أن قيمة واردات مصر من البترول الخام انخفضت من 132.7 مليون دولار خلال يناير 2018، لتُسجل 105.2 مليون دولار مطلع العام الحالي، بنسبة انخفاض 20.8%.

كما تراجعت واردات منتجات البترول بنسبة 15.4% خلال مايو 2019 لتبلغ 617.6 مليون دولار مقابل 730 مليون دولار خلال مايو 2018، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 13.6% لتسجل 194.5 مليون دولار مقابل 225.2 مليون دولار.