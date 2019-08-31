وعد الرئيس البولندي أندريه دودا نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، اليوم، بدعم العقوبات ضد روسيا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن دودا قوله - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني في وارسو - "نعتقد أن سياسة العقوبات يجب أن تستمر لأن هذه هي الطريقة الأكثر سلمية".

وأضاف الرئيس البولندي: "يمكن الاعتماد علينا إذا كان الأمر يتعلق بالاستقلال ووحدة أراضي أوكرانيا".

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا، استقبل في وقت سابق، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى العاصمة البولندية "وراسو" لإجراء محادثات ثنائية والمشاركة في مراسم إحياء الذكرى الـ80 للحرب العالمية الثانية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن دودا رحب بزيلينسكي وعدد من أعضاء حكومته الجديدة المرافقين له خلال مراسم رسمية أقيمت أمام القصر الرئاسي.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يشارك الرئيس الأوكراني، غدا الأحد، في مراسم إحياء الذكرى الـ80 لبدء الحرب العالمية الثانية، عندما اجتاح الجنود الألمان بولندا في الأول من سبتمبر عام 1939، والتي ستقام في العاصمة وارسو.

من جانبه، قال مساعد الرئيس البولندي للسياسة الخارجية كرزيستوف شتشيرسكي، "إن المحادثات ستتضمن علاقات كييف مع الاتحاد الأوروبي والغرب، بالإضافة إلى خططها لحل النزاع في شرق أوكرانيا".

جدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية ساءت بسبب تطورات الأوضاع في أوكرانيا وحول شبه جزيرة القرم، التي انضمت إلى روسيا بعد استفتاء عام 2014.

واتهم الغرب روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية الأوكرانية وفرض عقوبات على موسكو، التي أكدت مرارا أن التحدث إليها بلغة العقوبات سيكون له نتائج عكسية.