فرضت الولايات المتحدة، امس الجمعة، عقوبات على شخصين و3 شركات، كما جمدت إحدى السفن بدعوى مساعدة الجهة المالكة لها كوريا الشمالية في الالتفاف على العقوبات الأممية.

وأعلنت الخزانة الأمريكية أن الشخصين المدرجين على القائمة السوداء هما المدعوين هوانج وانج كين، وتشين مي هسيانج ويقيمان في تايوان واستخدما سفينة"Shang Yuan Bao"، لضخ 1.7 مليون لتر من المنتجات النفطية لتزويد سفن تابعة لكوريا الشمالية بها في عمليتين خالفتا العقوبات الأممية.

وطالت العقوبات شركتي النقل البحري"Jui Pang Shipping"و"JuiZong Ship Management" اللتين مقرهما تايوان، و"Jui Cheng Shipping" التي تتخذ من هونج كونج مقرا لها.

جدير بالذكر، أنه رغم من إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعلاقاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، احتجزت الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري سفينة شحن كورية شمالية بدعوى نقل شحنات من الفحم خرقا للعقوبات الأممية.