تشارك جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور فاروق الجوهري، في الدورة التجريبية الثالثة من "صالون المبدع العربي الصغير - صناعة إبداعية 2019 - 2020"، باحتضان الأطفال من عمر 10 سنوات وحتى 18 عاما من الأطفال الطبيعيين وذوي الهمم، للمشاركة في حزمة من ورش العمل داخل مكتبة المستقبل، إحدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية، بالتعاون مع وزارة الثقافة.

وقال الدكتور نبيل حلمي، أمين عام جمعية مصر الجديدة، "يشكل مهرجان المبدع الصغير إضافة جديدة، حيث نسعى من خلاله إلى تسليط الضوء على مواهب الأطفال في مجالات عدة، كي يبرزوها أمام نظرائهم الأطفال بشكل خاص، وكذلك أمام الجمهور عموما".

وأضاف، "سيمنح المهرجان الأطفال فضاءً أرحب للتعبير عن ميولهم وآرائهم، ونحن سعداء بمشاركة عدد من الأطفال في هذا المهرجان من خلال حزمة من الورش والندوات والمحاضرات والممتدة إلى عدة شهور على مدار فترة المهرجان".

وعن مجالات المشروع، قال فؤاد عدلي، مدير مكتبة المستقبل في مجالات (الربو آرت والتصوير التفاعلي والفوتوغرافيا والكتابة الإبداعية والعروض البصرية family art وفى مجال البايو آرت، والدبلوماسي، وورشة المتحف والتصوير)، وذلك أيام السبت والأربعاء من الخامسة وحتى الثامنة مساء من كل أسبوع طوال فترة الصالون، ومن المقرر أن تستمر هذه الفعاليات إلى يونيو 2020.