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"الحب قبل الدين أحيانا".. مسلمة تحتفل مع مسيحية بكل المناسبات بالكنيسة

"الحب قبل الدين أحيانا".. مسلمة تحتفل مع مسيحية بكل المناسبات بالكنيسة

بالصور: محافظ الفيوم يكرم 84 من حفظة القرآن الكريم

الولايات المتحدة تحظر دخول مسلمين من كندا

الولايات المتحدة تحظر دخول مسلمين من كندا

اشتداد المعارك في إدلب مع وقف إطلاق نار من جانب واحد

اشتداد المعارك في إدلب مع وقف إطلاق نار من جانب واحد

40 قتيلا حصيلة قصف على اجتماع لقادة مجموعات "جهادية" شمال غربي سوريا

40 قتيلا حصيلة قصف على اجتماع لقادة مجموعات "جهادية" شمال غربي سوريا

بروفات تحضيرية لـ"إيزا".. أول مسرحية لأطفال المنيا بآثار "تونا الجبل"

بروفات تحضيرية لـ"إيزا".. أول مسرحية لأطفال المنيا بآثار "تونا الجبل"

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شيماء السينما لـ"الوطن": حضرنا للفيلم 6 أشهر.. وصورته ماتزال في حقيبتي

شوارع الكويت تتزين بالأعلام المصرية والكويتية استعدادا لزيارة السيسي

شوارع الكويت تتزين بالأعلام المصرية والكويتية استعدادا لزيارة السيسي

لقب الأفضل والدوري البلجيكي والسوبر .. الأبرز في مسيرة فايلر مدرب الأهلي

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العلاقات "المصرية - الكويتية".. تاريخ تكلله زيارة السيسي الثالثة

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