بروفات تحضيرية لـ"إيزا".. أول مسرحية لأطفال المنيا بآثار "تونا الجبل"

تستعد مؤسسة "مجراية" للثقافة والفنون لعرض أول مسرحية بعنوان "إيزا" التي تدور أحداثها عن تاريخ آثار ومعالم محافظة المنيا، ويؤديها عددا من الأطفال يوم الجمعة المقبلة، داخل منطقة آثار "تونا الجبل"، في غرب مركز ملوي.

قالت زينب مصطفى حادي مخرجة ومؤلفة العمل إن مسرحية "إيزا" تعليمية يؤديها الأطفال، وتهدف لتعريفهم بتراث وتاريخ إحدى المناطق الأثرية الهامة بملوي، وذلك في إطار درامي تشويقي بطلته طفلة تُدعى "إيزا" والدها يعمل حارسا لإحدى المناطق الأثرية وهي منطقة آثار تونا الجبل التي ترجع آثارها للعصر الروماني، و"إيزا" طفلة في الثانية عشر من عمرها وهي دائمًا تحب أن تذهب مع والدها وترافقه أثناء مُرافقته للسائحين، وذات يوم تذهب للمقبرة ويقابلها الطائر، وقد عاد إلى الحياة وتحدث العديد من المغامرات التي من خلالها تتعرف "إيزا" على مكنونات هذه المنطقة الأثرية.

وأكد حماده زيدان" المدير الفني لمؤسسة مجراية، أن هدف المسرحية تعليم الأطفال تاريخ محافظتهم بشكل جذاب عن طريق الفن المسرحي بأبطال من الأطفال، موضحا أن المسرحية ستعرض الجمعة المقبلة 6 سبتمبر، كما ستجرى إجراء لرحلتان لتلك المنطقة التاريخية الهامة، مضيفا أن المسرحية من تأليف وإخراج زينب مصطفى حادي، ونفذت الديكور إيثار أسامة.

يذكر أن مؤسسة "مجراية" انطلقت في نوفمبر ٢٠١٤، وتهتم بالنشاط الثقافي للشباب والأطفال، وسبقت تنظيم معرض ملوي للكتاب ونادي مجراية للطفل، إضافة لأكاديمية الطفل التي صمم لها الخبير التربوي محمد عيد منهجا تربويا خاصا للطفل مستمد من فلسفات "منتسوري" و"والدروف".