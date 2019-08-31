تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، اليوم، قوافل بيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، والتي تنظمها مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة بقرية "اسحاقة"، ضمن مبادرة "كلنا واحد" لمحاربة الغلاء، وسط إقبال كبير من الأهالي.

جاء ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، بمتابعة قوافل بيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة ولتوفير جميع السلع الغذائية والاستهلاكية والملابس الجاهزة بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل الأهالي بقرى المحافظة.

وشملت القافلة المواد والسلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، بهدف خدمة المواطن في القرى الفقيرة، وتقديم الحقائب المدرسية للطلاب الأكثر احتياجا والفئات المستهدفة دون أدنى مقابل.