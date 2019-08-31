جمارك "أرقين" تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية للسودان

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين برئاسة حمدي محمد مكي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كميه من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات المتوجهة إلى الخرطوم، اشتبه في الراكب "م.ع.ا" 32 سنة، سوداني الجنسية، حيث ظهرت عليه علامات القلق عند طلب إنزال الأمتعة الشخصية الخاصة به.

وبالعرض علي حمدي محمد مكي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية فتبين وجود 220 علبة قطرة زولامول و320 علبه tears naturale و425 علبة موتوماك كل علبة بها شريطين كل شريط به 10 أقراص و480 علبة يورينكس كل علبة شريطين كل شريط 10 أقراص، و100 علبة كاريمازول كل علبة 50 قرص و700 زجاجة ميكوستاتين، و1200 شريط هالونيز كل شريط به 10 أقراص، مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية.

وقرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، تحرير محضر ضبط جمركي رقم 32 لسنة 2019.