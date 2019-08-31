قال بلال جبريل نقيب معلمي بندر سيوة إن مجلس النقابة العامة وافق اليوم بقرار صرف 30 ألف جنيه لأسرة المعلم عند وفاته، لافتا أن القرار يأتي دعما للمعلمين وأسرهم، كما ناقش قرار تثبيت 500 ألف معلم.

وأضاف "جبريل" أن اجتماع النقابة العامة وافق على زيادة صندوق الزمالة من 15 ألف جنيه إلى 23 ألف جنيه، وزيادة القرض الحسن للزواج الحديث من 5 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وزيادة دعم المعلمين المصابين بالأمراض المستعصية إلى 20 ألف جنيه، وصرف 30 ألف جنيه لأسرة المعلم المتوفي.

جاء ذلك خلال اجتماع خلف الزناتي نقيب معلمي مصر بالقاهرة مع مفتاح الجراري نقيب المعلمين بمطروح، وبلال جبريل تقيب معلمي سيوة، وعبدالقادر عبدالسلام نقيب معلمى براني، ورؤساء اللجان النقابية.