نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا من لحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار الكويت، واستقباله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح له في المطار.

وتزينت أبراج الكويت، اليوم، والتي تّعد أحد أبرز المعالم بالكويت، بالعلم المصري تزامنًا مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد مباحثات مع صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت.

قمة مصرية كويتية لمناقشة العلاقات الثنائية

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي وأمير الكويت، جلسة مباحثات رسمية، تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل دفعها إلى آفاق أوسع وأرحب، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.