شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مساء اليوم الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف، بمسجد سيدي عمر بدمنهور، يرافقه المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء أشرف عبدالسلام مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى للمحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الوحدات المحلية، وجمع كبير من الأئمة والدعاة والمواطنين.

وأدى المحافظ، صلاة العشاء بالمسجد، وعقب الصلاة بدأ الاحتفال الذي تضمن تلاوة لآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ محمد محي الدين، وتواشيح وابتهالات دينية للمبتهل أحمد محفوظ.

وألقى الشيخ محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف، خطبة بعنوان "الهجرة النبوية دروس وعبر"، أكد خلالها فضل الهجرة النبوية المشرفة التي كانت انتقالا للدعوة الإسلامية من أرض جدباء إلى أرض خصبة فكانت فتحا ونصرا مبينا، وأصبح الإسلام دينا ودولة، وبنى الرسول صلى الله عليه وسلم، الدين على أسس قوية وكانت النواة الأولى للأخوة الإسلامية واحترام العهود والمواثيق.

وأشار الى أن للهجرة دروس وعبر أهمها الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، كما أن الإسلام دين سماحة يدعو للمحبة والسلام ونبذ الفرقة، ناصحا بالتعلم من الدروس المستفادة من الهجرة وأهمها حب الأوطان داعيا الجميع بالتمسك بتعاليم الإسلام والاقتداء بنبينا.

وهنأ اللواء هشام آمنة، أهالي المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب، بالمناسبة العطرة، مؤكدا على استمرار مسيرة النهضة والعطاء والتنمية من أجل المواطن البحرواي، ورفعة وتقدم الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.