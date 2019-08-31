شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اليوم احتفال مديرية الأوقاف، بالعام الهجري الجديد 1441، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

بدأ الاحتفال، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة الشيخ عبدالخالق العطيفي مدير مديرية الأوقاف تحدث فيها عن الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة المنورة، وكيف ساهمت الهجرة في تأسيس ركائز الدولة الإسلامية، وتأصيل قيم الإخلاص والتفاني في العمل، والحث على حب الوطن والإنتماء إليه، والعمل على إرساء سيادة القانون.

وأوضح مدير الأوقاف بالفيوم، النهج النبوي السليم في العبادات والمعاملات، وعلاقة المسلمين ببعضهم البعض وعلاقتهم بغيرهم، كما تخلل الحفل تواشيح وابتهالات دينية دعت إلى حب النبي والتحلي بمكارم الأخلاق.

وقدم محافظ الفيوم، خالص تهانيه القلبية لشعب مصر وأهالي محافظة الفيوم، بهذه الذكرى العطرة التي يحتفل فيها العالم الإسلامي بهجرة النبي صلي الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة، ليكون الأول من شهر محرم من كل عام بداية للعام الهجرى الجديد.

وأكد "سعد" ضرورة استلهام العبرة والموعظة من الأحداث التاريخية، والتآسي بسيرة الرسول الكريم وأخلاقه العطرة في حياتنا اليومية، مؤكدا ضرورة تضافر جهود جميع أبناء الوطن، للانطلاق بخطى واثقة نحو المستقبل.

حضر الاحتفال اللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ عبدالخالق العطيفي مدير مديرية الأوقاف بالفيوم، والعقيد طارق عادل المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من والقيادات التنفيذية، والأئمة، والدعاة بمديرية الأوقاف بالفيوم، وحشد من المواطنين.