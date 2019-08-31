قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الهجرة النبوية لم تقع في شهر المحرم، ولكنها وقعت في يوم الأثنين من شهر ربيع الأول أو عام 622 ميلاديا ومن قام بتحديد رأس السنة الهجرية هو مجلس استشاري في عهد عمر بن الخطاب باقتراح من علي بن أبي طالب.

وأضاف "الجندي" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "حضرة المواطن" والذي يقدمه الإعلامي سيد علي والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن سيدنا عمر وبسبب عدم وجود تاريخ ولم يعد يدري في أي عام كانت الرسالة أو القرار وعندما استشار الصحابة الكرام كلا منهم قال رأيه حتى قال لهم علي بن أبي طالب بتأريخ يوم هجرة الرسول إلى المدينة، موضحا أنه بعدها تمت الموافقة على ذلك القرار لأهمية ضبط التواريخ أو تدوين الدوواوين في العهد العمري.

وأكد الداعية الإسلامي أن العرب كانوا يؤرخون السنوات بما شهده ذلك العام مثل عام الرمادة.