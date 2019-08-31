أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أسماء 26 مرشحا قبلت ملفاتهم لخوض السباق إلى الانتخابات الرئاسية والمقرر عقدها في 15 سبتمبر المقبل.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أن "العدد النهائي للمرشحين للانتخابات الرئاسية هو 26 شخصا، وذلك بعد البت في النزاعات المتعلقة بالمرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية المبكرة لعام 2019 من قبل المحكمة الإدارية".

وأوضح بفون، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن "المحكمة الإدارية رفضت مطالب 4 مرشحين قدموا اعتراضات لديها وهم كل من البحري الجلاصي والصحبي براهم ومروان بن عمر ومحمد الهادي بن حسين، وذلك بعد انعقاد الجلسة العامة القضائية".

وقال: "أصدرت المحكمة 11 حكما، منها حكمان اثنان بالرفض شكلا، وخمسة أخرى بالرفض أصلا".

وأضاف، أن "المحكمة رفضت طعون أربعة مشتكين بنقض الحكم الأولي، مشددة على أن الأحكام المشار إليها نهائية وقطعية طبق القانون الانتخابي".

وكان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية في تونس يوم 17 نوفمبر، لكن بسبب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعدها وإجرائها في 15 سبتمبر، وذلك وفقا لمتطلبات الدستور.