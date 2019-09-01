"محدش سالم".. تعليق ساخر من عمرو أديب على اختراق حساب نائب رئيس "تويتر"

أبدى الإعلامي عمرو أديب، تعجبه الشديد من اختراق الحساب الرسمي لنائب رئيس شركة "تويتر" ورئيسها التنفيذي جاك دورسي، ونشر تغريدات معاداة تتضمن إهانات عرقية، وكلمات بذيئة لمتابعي الحساب.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر": "محدش سالم إلا اللي معندوش أكونت، واللي حسابه يخترق، ميزعلش، إذا كان نائب رئيس تويتر حسابه تعرض للاختراق".

وأشار الإعلامي، إلى أنه ليست له حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إلا حساب واحد فقط على "تويتر"، مضيفًا: "أتمنى ييجي اليوم اللي أقفل فيه حسابي وأكون مواطن عادي".