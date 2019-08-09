رجاء الجداوي تكشف سبب تقديمها حلقة "الحكاية" بدلا من عمرو أديب اليوم

قدمت الفنانة رجاء الجداوي، حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، بدلًا من مقدمه عمرو أديب.

وقالت الجداوي، إنها حلت محل "أديب"، بسبب سفره في الخارج، في "مهمة" متعلقة بالبرنامج، حيث من المقرر أن يعود إلى مصر، يوم السبت المقبل.

وهنأت رجاء، المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وتطرقت إلى حب المصريين لفعل الخير، مشيرةً إلى أنهم قادرون على تحويل أي محنة إلى مهرجان في فعل الخير.

وتابعت: "المصريين عمرهم ما اتأخروا أبدًا عن فعل الخير، أغنياء وفقراء، وساعات المحتاج بيساعد أخوه المحتاج".

وتطرقت الجداوي، إلى الحديث عن حادث الانفجار أمام معهد الأورام، قائلةً: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيتسببوا في إيذاء البشر بالشكل ده، عاوزين تنكدوا علينا قبل العيد؟! لأ مش بتنكد إحنا بنتقبل الصدمات، إحنا متلاحمين وكتف في كتف ومفيش حاجة هتهزمنا لأننا مؤمنين وقاعدين في أرض المحبة والاستقرار".

وتشارك رجاء الجداوي، في تقديم برنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، خلال الفترة من الجمعة والاثنين من كل أسبوع.