برشلونة والجوكر.. أبرز ما بحث عنه المصريون في جوجل

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أوساسونا ضد برشلونة

خطف ريال أوساسونا تعادلا مثيرا أمام برشلونة بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما بملعب السادار ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

روبيرتو توريس تقدم مبكرا في الدقيقة 7 لصالح ريال أوساسونا، قبل أن يدرك أنسوماني فاتي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 51.

وأحرز أرثور الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 64، قبل أن يخطف روبرتو توريس هدف التعادل لريال أوساسونا في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

التعادل، رفع رصيد برشلونة للنقطة 4 من 3 جولات، محققا انتصارا وتعادلا وهزيمة، فيما رفع أوساسونا رصيده للنقطة 5 في المركز الرابع.

وغاب عن برشلونة 7 لاعبين أمام ريال أوساسونا، هم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبيلي، نيتو، جونيور فيربو بسبب الإصابة، كما غاب كارليس ألينيا وتوديبيو بقرار فني من إرنستو فالفيردي، مدرب الفريق.

Joker

ملامح رسمها بيل فينجر وبوب كين وجيري روبنسون، للمرة الأولى عام 1940، بألوان زاهية تخفي ملامح وجهه الحقيقية، وأخرى مخيفة، بها نظرة مجنونة تتماشى مع ضحكته العالية التي تثير القلق في نفوس المحيطين.

هي ملامح أيضا لمظهر سخيف لا يليق بصاحب العقل الإجرامي المدبر، إنها ملامح "الجوكر joker" العدو اللدود لـ"بات مان".

وعلى مر العصور أصبح أعظم الأشرار الهزليين والشخصيات الخيالية التي أنشئت على الإطلاق، لتكون أيضا من أهم الشخصيات التي تم تجسيدها على الشاشة.

ويقدم خواكين فينيكس، الممثل من بورتوريكو، خلال الفترة المقبلة، أول فيلم سينمائي عن شخصية "الجوكر" منفردا، في فيلم بعنوان "Joker"، من إخراج تود فيليبس.

ونرصد فيما يلي، أبرز الممثلين الذين قدموا الشخصية على شاشة السينما:

سيزار روميرو

كان أول فنان قدم شخصية "الجوكر" على شاشة السينما، في فيلم بعنوان "Batman: The Movie"، إنتاج عام 1966، إخراج ليزلي مارتنسون.

ظل "روميرو" مرتبطا باسم "الجوكر" في أذهان الجماهير على الرغم من أن البعض لا يعتبره أفضل من أدى الدور، وذلك بعد التجربة التي قدمها عددا من الفنانين بعده.

جاك نيكلسون

وقف الكثيرون عند أداء الممثل، الحائز على 3 جوائز أوسكار، لشخصية "الجوكر"، حيث يعتبره البعض هو الأفضل على الإطلاق، عندما قدمها في فيلم بعنوان "Batman" إنتاج عام 1989، وترشح لعدد من الجوائز في فئة أفضل ممثل مساعد فى "جولدن جلوب" و"بافتا" عام 1990.

هيث ليدجر

حاز على لقب أفضل من قدم تلك الشخصية في السينما، وذلك بعد مقارنة طويلة مع "نيكلسون"، حيث أضاف "ليدجر" أبعادا أعمق في شخصية الشرير الأشهر، والتي استحق عن أدائها جائزة "أوسكار أفضل ممثل مساعد"، عن فيلم "The Dark Knight" إنتاج عام 2008.

الجائزة السابقة التي حصل عليها هيث ليدجر، كانت بعد رحيله عن عمر ناهز 29 عاما، حيث ذهب البعض إلى أن الضغط النفسي الذي تعرض له في أثناء الإعداد للفيلم، والعمل على الشخصية السيكوباتية، أدى إلى تعاطيه مهدئات طبية، أسفرت جرعة زائدة منها عن وفاته.

جاريد ليتو

قدم شخصية "الجوكر" في فيلم بعنوان "Suicide Squad" إخراج ديفيد آير، إنتاج عام 2016، ولكنها لم تكن الأفضل بالنسبة للجمهور خاصة مع مقارنته بـ"جوكر" هيث ليدجر وجاك نيكلسون.

تعرض "ليتو" لانتقادات عديدة، حيث قال البعض إن الأداء لم يرتقلأداء "ليدجر"، ولم يتمكن من إتقان الشخصية بشكل مناسب.

يوفنتوس

خطف فريق يوفنتوس انتصارًا قاتلًا في آخر اللحظات أمام ضيفه نابولي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب "أليانز ستاديوم"، معقل السيدة العجوز، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

أحرز رباعية يوفنتوس كل من: دانيلو لويز دا سيلفا في الدقيقة 16، جونزالو هيجواين في الدقيقة 19، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 62، كاليدو كوليبالي مدافع نابولي في الدقيقة 92 عن طريق الخطأ في مرماه.

فيما سجل ثلاثية نابولي كل من: كوستاس مانولاس في الدقيقة 66، هيرفينج لوزانو في الدقيقة 62، جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 81.

وارتفع رصيد يوفنتوس بهذا الانتصار، إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط، في المركز الثامن.

وسبق أن فاز فريق السيدة العجوز، على نظيره بارما، خارج الديار، 1-0، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وعلى الجانب الآخر، نجح فريق نابولي في الانتصار على نظيره فيورنتينا بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الجانبين ضمن الجولة الأولى.

ويشار إلى أن فريق يوفنتوس هو حامل لقب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز الموسم الماضي.