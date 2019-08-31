مدرب الأهلي الجديد وBMW.. أبرز ما بحث عنه المصريون عبر "جوجل"

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

مدرب الأهلي الجديد

دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع السويسري رينيه فايلر من أجل خلافة المدير الفني السابق مارتن لاسارتي.

وانتقل وفد الأهلي أمس من فرنسا إلى سويسرا وعقد جلسة خاصة مع فايلر من أجل الوصول لاتفاق على تدريب الأهلي حيث رحب السويسري بخلافة لاسارتي.

كما دخل مواطنه مراد ياكين ضمن الترشيحات أيضا خلال الساعات الأخيرة، لخلافة الأورجواياني لاسارتي.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع عدد من المدربين خلال الأيام الماضية عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات وعضو المجلس خالد مرتجي، وجاء في مقدمتهم الألماني شميدت والإيطالي كاريرا.

وانتقل وفد الأهلي أمس من فرنسا إلى سويسرا وعقد جلسة خاصة مع فايلر من أجل الوصول لاتفاق على تدريب الأهلي حيث رحب السويسري بخلافة لاسارتي.

فايلر هو مدير فني سويسري شاب، إذ أنه من مواليد سبتمبر عام 1973، حيث يبلغ من العمر 45 عامًا، وتولى في مسيرته 8 فرق، بين الفرق الأولى وفرق الشباب.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، فإن الخطة التي يفضل فايلر اللعب بها، هي طريقة "4-2-3-1"، وهي الطريقة التي يلعب بها الأهلي بالفعل منذ سنوات مع عدد من المدربين، كما أن معدل بقاءه مديرًا فنيًا للفريق الواحد يقارب العام ونصف.

BMW

تعتبر BMW العلامة الألمانية الرائدة في عالم تصنيع السيارات، والتي تدخل ضمن السيارات الأكثر خضوعًا لمواصفات الأمان بالعالم، والتي طرحت سيارة 740LCI الجديدة من الفئة السابعة الجديدة.

وعقب الحادث المروري الأليم لنجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق عمرو زكي، والذي وقع صباح اليوم، أثناء قيادة سيارة "رينج روفر إيفوك" على طريق الساحل الشمالي، يستعرض "الوطن" أهم مواصفات الأمان بين سيارة "رينج روفر إيفوك" وسيارة "740LCI" من الفئة السابعة لـBMW.

-تأتي السيارة بأنظمة قياسية مثل الوسائد الهوائية للسائق والركاب.

-نظام قراءة بؤبؤ العين الموجود أمام السائق مباشرة، والذي يقرأ التحديثات والإشعارات ويوصلها بالشاشات الموجود بالسيارة، حيث يعطي تنبيهات وتحذيرات حسب حالة الطريق.

-نظام الثبات الديناميكي DSC، والذي يعمل على التعجيل من تفعيل الفرامل حتى تتمكن من الوصول إلى أقصى فرملة أو توقف في أقل فترة زمنية، الأمر الذي يساعد السائق على التوقف دون التعرض للانقلاب.

- كاميرا الرؤية الخلفية، حيث يوجد بالسيارة كاميرا للمزيد من الأمان حتى تتجنب الاصطدام أثناء الاصطفاف، وأيضًا لمعرفة ما هو خلف السيارة بالطريق ويمكن التحكم بها أوتوماتيكيا.

-تتميز بنظام منع انغلاق المكابح ABS، وهي تقنية متخصصة في قياس حمولة السيارة على الطريق ثم تعمل على تعزيز الثبات والتحكم في السيارة، وذلك لمنع الانزلاق عند الانعطافات وتعمل عن طريق الكبح في المكابح الأمامية والخلفية في نفس الوقت.

-نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD.

-نظام الكبح خلال المنحنيات CBC، وهو نظام يتيح التحكم في المكابح أثناء المنعطفات.

-مثبت سرعة مع خاصية الكبح.

-نظام تحذير السائق.

-عجلة احتياطية للطوارئ.

-نظام مراقبة ضغط الإطارات.

-نظام مسامير عجلات قابلة للغلق.