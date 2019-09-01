استشاري مشروع سور مجرى العيون: يتكلف 13 مليار جنيه بالتعويضات

قال المهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع سور مجرى العيون، إن الدولة ستتحمل مبالغ كبيرة جدا من أجل إنهاء مشروع التطوير.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن إجمالي تكلفة المشروع تصل إلى 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه في حالة إضافة ما أنفقته الدولة من تعويضات للمتضررين من أهالي الروبيكي ستصبح التكلفة 13 مليارا.

وأشار إلى أن ملف تطوير سور مجرى العيون يعود إلى عام 1983، وأول نسخة من تصور تطويره كانت مع مخطط إعادة هيكلة القاهرة مرة أخرى، ولكن لم يحدث هذا، وظلت المدابغ تسوء حالتها من عام إلى عام، وأصبحت بؤرة تلوث شديدة يصعب تحملها.

وأوضح أن المخطط الزمني لتطوير سور مجرى العيون مضغوط للغاية، لأن الدولة ترغب في الانتهاء من التطوير خلال عامين على أقصى تقدير، مشيرا إلى أنه تمت إزالة 95 فدانا من المدابغ، لتطوير المنطقة المحيطة بالسور.