تستعرض "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات اليوم السبت 1 سبتمبر الحالي في عدد من البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد نحو 4.37 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي في بنك cib نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.