سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28-8-2019 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بعض البنوك، بينها البنك الأهلي وبنك مصر، فيما تباين سعره في بعض البنوك الأخرى، وتستعرض "الوطن" لقرائها سعر صرف الريال السعودي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.37 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.