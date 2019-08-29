سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي استقرارًا أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وتستعرض "الوطن" لقرائها أسعار بيع وشراء الريال السعودي في البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي

سجل سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.