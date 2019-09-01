ترصد "الوطن" متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 1 سبتمبر الحالي، وذلك في عدد من البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني

يسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.14 جنيه للشراء و20.29 جنيه للبيع، وسجل في بنك إتش إس بي سي نحو 20.07 جنيه للشراء و20.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 4.48 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وسجَّل في بنك مصر نحو 4.49 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع، فيما سجَّل في بنك عودة نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجَّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.27 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في بنك عودة نحو 18.28 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.