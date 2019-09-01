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بنك مصر يبدأ ميكنة مدفوعات "القومية للتأمين الاجتماعى" للتيسير على 2 مليون مستفيد

بنك مصر يبدأ ميكنة مدفوعات "القومية للتأمين الاجتماعى" للتيسير على 2 مليون مستفيد

من مجلة "جلوبال براندز" العالمية.. بنك مصر يحصد جائزتى "أفضل علامة تجارية للشركات" و"الأفضل فى المسئولية المجتمعية" لعام 2019

من مجلة "جلوبال براندز" العالمية.. بنك مصر يحصد جائزتى "أفضل علامة تجارية للشركات" و"الأفضل فى المسئولية المجتمعية" لعام 2019

تخفيضات متباينة فى أسعار الفائدة على الشهادت والودائع وحسابات التوفير

تخفيضات متباينة فى أسعار الفائدة على الشهادت والودائع وحسابات التوفير

ننشر أسعار الفائدة الجديدة على منتجات البنوك بعد انعقاد اجتماعات الـ"ألكو"

ننشر أسعار الفائدة الجديدة على منتجات البنوك بعد انعقاد اجتماعات الـ"ألكو"

القطاع العقارى يواجه «أزمة طلب».. وأرباح شركاته المدرجة تتراجع 32.9%

القطاع العقارى يواجه «أزمة طلب».. وأرباح شركاته المدرجة تتراجع 32.9%

"رمكو" ترتفع بمحفظة التعاقدات إلى 10 مليارات جنيه.. وتستهدف ضم أراضٍ جديدة

"رمكو" ترتفع بمحفظة التعاقدات إلى 10 مليارات جنيه.. وتستهدف ضم أراضٍ جديدة

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