أسعار العملات اليوم في مصر

سجلت أسعار العملات الأجنبية حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وترصد "الوطن" لقرائها أسعار صرف الدولار، اليورو والجنيه الإسترليني وغيرها من العملات على النحو التالي:

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي نحو 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينيي

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.14 جنيه للشراء و20.29 جنيه للبيع، وسجل في بنك اتش اس بي سي نحو 20.07 جنيه للشراء و20.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 4.48 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وسجَّل في بنك مصر نحو 4.49 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع، فيما سجَّل في بنك عودة نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجَّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.27 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في بنك عودة نحو 18.28 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع.