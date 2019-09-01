يفتتح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد قليل، مكتب السجل التجاري النموذجي في رمسيس ومركز العلامات التجارية بجهاز التجارة.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي موسع في مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية بشأن تطوير السجل التجاري في مصر.

وانتهى الجهاز من ربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.