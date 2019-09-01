أعلنت قناة "dmc دراما" عن الخريطة الدرامية الخاصة بها في سبتمبر الجاري، والذي تضم مجموعة من الأعمال الدرامية، المميزة، والتي ترضي اهتمامات الجمهور المختلفة.

وتعرض القناة، مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرًا" للفنان عبد المنعم مدبولي، يوميًا في تمام الثانية ظهرًا، ثم مسلسل "زيزينيا" للفنان يحيى الفخراني في تمام السادسة مساءً، يليه مسلسل "رأفت الهجان" للفنان محمود عبد العزيز في السابعة مساءً.

ويلتقى جمهور القناة، الفنانين ظافر العابدين والفنانة هند صبري، في مسلسل "حلاوة الدنيا" يوميًا في تمام الثامنة مساءً، يليه الجزء الأول من مسلسل "أبو العروسة" للفنانين سيد رجب وسوسن بدر، وفي التاسعة مساءً، يليه مسلسل "أهو ده اللي صار" للفنانة روبي، في العاشرة مساءً.

وتعرض "dmc دراما" خمس حلقات مجمعة من مسلسل "قيد عائلي" يوميًا في الحادية عشر مساءً، تمهيدًا لعرض الحلقات الجديدة للجزء الأول، اعتبارًا من السبت المقبل.