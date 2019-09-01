03:28 م | الأحد 01 سبتمبر 2019

03:28 م | الأحد 01 سبتمبر 2019

أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء، بإطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.