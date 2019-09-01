تشعر رينو سبورت ريسينج بالدمار جراء الإعلان عن اختفاء أحد سائقيها المتفوقين، "أنتوين هوبير" ، الذي توفي اليوم بعد سلسلة من الحوادث التي شملت العديد من السيارات في حلبة سباق "فرانكورشان في بلجيكا".

كان اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا جزءًا من فريق BWT-Arden في بطولة FIA Formula 2. كعضو في أكاديمية رينو الرياضية.

وشارك أنتوين في بطولة FIA Formula 2، وهي الخطوة الأخيرة قبل F1، وكان بطل سلسلة GP3 في العنوان وسائق فريق French FFSA، وكان Frenchman موهبة كبيرة تجلب الحماس، كانت ابتسامته وشخصيته المشرقة بمثابة أضواء حقيقية لمجموعتنا من الشباب الأمل، الذين أقام معهم علاقات وثيقة ودائمة.