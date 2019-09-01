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مصر تحصد لقب دورة الألعاب الأفريقية بـ273 ميدالية

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"المحررين الاقتصاديين" تنظم ورشة عمل عن الطروحات مع "الرقابة المالية"

"المحررين الاقتصاديين" تنظم ورشة عمل عن الطروحات مع "الرقابة المالية"

مياه القناة تنتهي من تطهير الشبكات بمنطقة سوق الجمعة في الإسماعيلية

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أبوشقة: "تصحيح مسار الوفد" قلة متآمرة.. والجبهة ترد: أسلوبه لا يليق

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محافظ بني سويف يطلق مبادرة لتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء

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