"هاتف جاني في المنام وقالي غز أي حد عشان أخلص من اللي بيغزني وأعرف أنام" بتلك الكلمات غير العقلانية برر المتهم بقتل أمين الشرطة في الزمالك جريمته في تحقيقات النيابة العامة.

وقال المتهم: "ركبت العربية بتاعتي وهي مرسيدس 2019 وأول ما خرجت من الشارع اللي ساكن فيه لقيت أمين الشرطة واقف قدامي نزلت من العربية ومسكت السكين اللي جبتها من المطبخ وضربته".

وأضاف المتهم: "ماكنتش بعرف أنام وكان في واحد بيغزني طول الليل وبعدين جاني هاتف وقالي غز أي حد وأنت ترتاح وتخلص من اللي بيضربك".

وتابع المتهم أنه لم يكن يعرف المجني عليه، ولم يخطط للانتقام منه وأن الجريمة حدثت بالمصادفة.

وعقب انتهاء اعتراف المتهم، قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد وأرسلت النيابة السكين المستخدم في الجريمة إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصه، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على شاب "مهتز نفسيا" بتهمة طعن أمين شرطة معين خدمة بمنطقة الزمالك، باستخدام سلاح أبيض "سكين" ما أسفر عن وفاته.

وقالت مصادر أمنية، إن أمين الشرطة كان يباشر مهام عمله في تسيير حركة المرور في منطقة الزمالك، وفوجئ بأن المتهم يطعنه بسكين من الخلف، وتمكن بمعاونة المارة قبل أن تسوء حالته الصحية من الإمساك به، وبعدها حضر مجموعة من زملائه في أماكن قريبة منه وتحفظوا على المتهم لحين وصول قوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل لتسلمه.

وأضافت المصادر، أن المتهم مهتز نفسيا وأن ذلك ظاهر على تصرفاته، وتجرى عملية استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض "سكين"، مؤكدا أن والده توفي بعد سماع الخبر بأزمة قلبية.

وأكد المصدر أن المتهم حاول الانتحار من قبل، وتعدى على والده وحاول قتله.