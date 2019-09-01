وصل إعصار "دوريان"، إلى اليابسة في جزر باهاماس في الوقت الحالي، والذي تزداد شدته بعد أن بلغت الفئة الخامسة على مقياس "سافير- سمبسون" الذي يضم خمس فئات، ووصفت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إعصار "دوريان" بأنه "أحد الأعاصير القوية التي تضرب الجزر منذ أعوام، وأشد من أي عواصف شهدتها أي منطقة على كوكب الأرض خلال العام الجاري".

وذكرت القناة، أن جزر الباهاماس بالفعل تشهد في الوقت الحالي هبوب رياح وهطول أمطار إثر الإعصار الذي سيزداد سوءًا خلال اليوم، موضحة أنه من غير المؤكد إلى أين سيتجه الإعصار بعد ذلك، مضيفة أن آخر التوقعات أفادت بأن الإعصار يتجه صوب ولاية فلوريدا الأمريكية ليجتاح طول الساحل الواقع جنوبي شرق الولايات المتحدة على مدار الأيام المقبلة.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن أجزاء من ولاية كاليفورنيا تشهد في الوقت الحالي مبادرات لعمليات إجلاء إلزامية وطوعية، في الوقت الذي يقترب فيه إعصار "دوريان" من الولاية.