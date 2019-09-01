"يهدد 20 مليون أمريكي".. إعصار "دوريان" يقترب من جزر البهاما

في تمام الساعة الثامنة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أعلن المركز الوطني للأعاصير، بأنه يعتقد أن إعصار "دوريان" قد يضرب أجزاء من شمال غرب جزر البهاما، اليوم الأحد.

وأفادت التوقعات الجديدة بأن الإعصار قد لا يضرب ولاية فلوريدا بشكل مباشر، وإنما سيسقط على ولاية كارولينا الجنوبية، يوم الأربعاء أو الخميس.

وما زالت حالة الطوارئ سارية في كل من ولايات فلوريدا بأكملها ولايتي كارولينا "الشمالية والجنوبية"، إلى جانب 12 مقاطعة في جورجيا، وبينما تضرب العاصفة جزر البهاما وفقا لـ"cbsnews".

ويعتبر إعصار "دوريان"، الذي وصل إلى الفئة الرابعة، عبارة عن رياح قصوى تصل سرعتها إلى 150 ميلاً ( نحو 241 كيلومتر في الساعة)، وهناك أكثر من 20 مليون أمريكي قد يشعرون بتأثير العاصفة.

وتجري الاستعدادات حاليا للتحضير للعاصفة الضخمة التي من المتوقع أن تضرب أجزاء من شمال غرب جزر البهاما بحلول اليوم، ومن الممكن أن ترفع العاصفة هناك منسوب المياه 15 قدما فوق المعدل الطبيعي.

وقال ويليام شوبيل، رئيس قسم إنقاذ الحرائق في مدينة مارتن الواقعة بولاية تينيسي، خلال مؤتمر صحفي، إن حاكم فلوريدا، لن يصدر أمر إخلاء إلزامي في الساعة 10 من صباح اليوم كما هو مخطط له في الأصل، ولن تفتح الملاجئ.

وأوضح أن الشواطئ ستظل مغلقة، وسيتم إعادة تقييم عمليات الإجلاء، غدا الاثنين، لأن مقاطعة مارتن، لن ترى آثار إعصار "دوريان" حتى الساعة 6 مساءً، مؤكدا أن العاصفة لا تزال خطيرة.

وأكد جينجر فيذرستون، نائب المشرف على مقاطعة مارتن التعليمية، تعليق الدراسة يوم الثلاثاء، ولكنه يأمل أن تستكمل يوم الأربعاء.

فيما أمر حاكم ولاية كارولينا الشمالية، روي كوبر، بإجراءات طارئة قبل إعصار "دوريان"، وأخبر السكان أنهم بحاجة للاستعداد للعاصفة.