قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن الوزارة حظرت استيراد الماشية منذ ثلاثة أشهر لضبط الأسعار بالأسواق، وتكثيف الجهود لتنمية الثروة الحيوانية، مشيرة إلى أن الدولة ضخت أكثر من 3 مليارات جنيه فى القطاع بقروض ميسَّرة من أجل زيادة الإنتاج، لتلبية احتياجات السوق المحلية والنهوض بالإنتاج الحيوانى ومشتقاته من اللحوم والألبان.

وأضافت «محرز»، خلال زيارتها لمحافظة البحيرة، اليوم، برفقة جريج لويس، سفير نيوزيلندا بالقاهرة، فى إطار التعاون بين البلدين، فى مجالات صحة الحيوان والاستفادة من الخبرات النيوزيلندية، أن محافظة البحيرة من المحافظات الواعدة فى الإنتاج الحيوانى والداجنى، ولديها خبرات واسعة، مشيرة إلى أن وزارة الزراعة ضخت 700 مليون جنيه فى مشروع «البتلو»، الذى منع ذبح العجول إلا بوزن 400 كيلوجرام، ما زاد الكمية، لافتة إلى أن عملية استيراد الماشية الصغيرة وتربيتها فى المزارع زادت من عدد رؤوس الماشية من 50 إلى 150 ألف رأس تم استيرادها.

وشكا مزارعو قنا من انخفاض الأسعار واستغلال التجار والجزارين لحالة الركود، وتعمدهم شراء الماشية بأسعار زهيدة تزامناً مع تمسكهم ببيع كيلو اللحوم بنفس الأسعار القديمة ليتخطى سعر الكيلو 100 جنيه، محققين أرباحاً طائلة على حساب المزارع، الذى تكبد خسائر فادحة خلال الفترة الماضية.

وأرجع جمال غزالى، طبيب بيطرى، سبب انخفاض أسعار الماشية إلى وجود وفرة فى الإنتاج بسبب نشاط الحكومة فى مجال التحصين، ما أدى إلى انخفاض معدلات النفوق، مشيراً إلى جشع التجار والجزارين الذين يشترون رؤوس الماشية بأسعار زهيدة ويبيعون اللحوم بأسعار مغالى فيها، واقترح فتح منافذ لشراء العجول من المزارعين بأسعار عادلة، ما يُسهم فى دعم الثروة الحيوانية.