حذرت عدة شركات أمريكية من أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية على البضائع الصينية ستجبر تلك الشركات على زيادة أسعار منتجاتها ليتحملها المستهلكون عند شراء المنتجات الصينية بالولايات المتحدة، وأن بعض تلك الشركات قد تتحمل تلك الزيادة دون تمريرها للمستهلكين.

وكان ترامب قد ذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" الأمريكية تيم كوك، أشار بصورة غير معلنة إلى أن الرسوم الأمريكية على السلع الصينية المجمعة تركت أثرا غير عادل على الشركة التكنولوجية العملاقة، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، لأن منافستها الرئيسية، شركة سامسونج، تنفذ جميع عملياتها التصنيعية في كوريا الجنوبية ولا تتحمل في ذلك ضرائب.

وأشار مراقبون، إلى أنه من المتوقع فرض المزيد من الرسوم حيث تنوي إدارة ترامب، في 15 ديسمبر المقبل، فرض حزمة ثانية تشمل 15% من الرسوم الجمركية وهذه المرة على واردات صينية تقدر قيمتها بـ160 مليار دولار وفي حالة تنفيذ ذلك فإن جميع واردات الصين تكون قد خضعت للرسوم بما في ذلك جميع المنتجات الأساسية لشركة آبل.

يذكر أن الصين ـ على الجانب الآخر ـ بدأت فرض المزيد من الرسوم على البضائع الأمريكية المستوردة اعتبارا من اليوم الأحد، ويأتي هذا على الرغم مما كانت ألمحت إليه الصين في الأسبوع الماضي من سعيها لوضع نهاية هادئة للحرب التجارية مع الولايات المتحدة.