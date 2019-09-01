أعلن الدكتور صلاح عسران، رئيس جامعة مطروح، عن استئناف الأعمال الإنشائية والتشطيبات والتشطيبات المتبقية في المبنى الإداري للجامعة في الكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح، وجار التوصل إلى حلول قانونية لاستكمال المنشآت الجامعية، تمهيدا لبدء الدراسة خلال العام الجامعي المقبل 2020 /2021 داخل منشآت المباني الجديدة للجامعة.

وتفقد "عسران" اليوم جميع الأعمال التي جرى إنجازها بمنشآت الجامعة "بالكيلو 9"، حيث تابع الإنشاءات في مبنى المدرجات ومبنى الورش والمعامل، وكذلك المبنى الإدارى للجامعة، والذي توقف العمل به منذ فترة، بحضور أعضاء مكتب الشئون الهندسية بالجامعة، ومسئول مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة مطروح.