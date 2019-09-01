قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه أجرى اتصالا هاتفيًا مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، للتشاور حول آخر مستجدات الوضع في لبنان وخاصةً في ظل التصعيد الذي شهدته الساعات الماضية على الحدود الجنوبية للبنان بين حزب الله وإسرائيل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأوضح شكري، أن مصر مستمرة في متابعة الوضع عن كثب والتواصل مع كل اﻷطراف المعنية للحفاظ على الاستقرار في لبنان وتجنيب المنطقة أي أزمات إضافية، وتحقيق الاستقرار للشعب اللبناني، حيث إن مصر تسعى دائما للحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة وكذلك أمن لبنان.

وتابع :" نحن على تواصل مستمر مع كل الأطراف لاحتواء الأمر وعدم تصعيده"، موضحًا أن الاتصال جاء في إطار جهود مصرية حثيثة مع كل الأطراف المعنية لاحتواء التوتر الحالي، ومنع تدهور الوضع اﻷمني.