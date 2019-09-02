عاجل.. حبس المتهم في حادث معهد الأورام 15 يوما على ذمة التحقيقات

قررت نيابة أمن الدولة العليا قبل قليل، حبس الإرهابي حسام عادل، المتهم في قضية انفجار سيارة مفخخة أمام معهد الأورام، خلال الأسابيع الماضية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة في الحادث.

وعرض المتهم على النيابة مساء أمس الأحد، واستمر التحقيق معه عدة ساعات واجهته النيابة خلالها بالاتهامات المنسوبة له والتي تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية والاشتراك في تنفيذ حادث انفجار سيارة معهد الأورام الذي خلف عددا من الضحايا بين قتيل ومصاب.

يذكر أن المتهم حسام عادل ألقي القبض عليه بعد عدة أيام من وقوع الحادث، وأفادت التحقيقات بأنه التقى أسرة منفذ الحادث ودبَّر لهم لقاء معه في اليوم السابق لوقوع الحادث أمام حديقة الأزهر.

وكانت قوات الأمن حددت هوية منفذ الحادث من قبل، وأعلنت أن السيارة المستخدمة في الحادث مسروقة منذ عدة أشهر، كما أن مواجهات وقعت بين عناصر الخلية التي خططت لارتكاب الحادث وبين قوات الأمن أثناء مداهمة مكان اختبائهم في محافظة الفيوم ومناطق أخرى، ولقي عدد منهم مصرعه نتيجة تبادل إطلاق النار، بينهم شقيق منفذ الحادث.

وتواصل النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، التحقيق في الواقعة، وتستكمل استجواب المتهم والتحقيق معه خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاء جلسة التحقيق الأولى معه.