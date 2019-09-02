الزمالك وإنتر ميلان يتصدران جوجل تريند

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إنتر ميلان

انتصر إنتر میلان على مضیفه كالیاري بھدفین مقابل ھدف ضمن منافسات الجولة الثانیة من منافسات الدوري الإیطالي خلال المباراة التي جمعتھما بملعب سانت إیلیا.

وافتتح الأرجنتیني مارتینیز، مھاجم النیراتزوري نتیجة المباراة في الدقیقة 27 من زمن الشوط الأول، قبل أن یعادل جواو بیدیو النتیجة لكالیاري في.الدقیقة 50.وفي الدقیقة 72 ،حصل النیراتزوري على ضربة جزاء، نفذھا المھاجم الجدید في الفریق رومیلو لوكاكو، معلنًا عن الھدف الثاني للفریق .وبتلك النتیجة، یتصدر إنتر مناصفا مع یوفنتوس ترتیب الدوري برصید 6 نقاط، فیما یحتل كالیاري المركز الثامن عشر بلا نقاط.

بالفيديو.. لوكاكو يقود إنتر لصدارة الدوري الإيطالي بالفوز على كالياري

الزمالك

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه رفض التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول بالنادي الأهلي.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة عبر برنامج الزمالك اليوم عبر شاشة الحدث: "أمير وأحمد قعدوا مع السويسري فايلر، ورفضنا التعاقد معاه، طلب مليون دولار، والأهلي تعاقد معه مقابل 2 مليون يورو، عايزين النائب العام يحقق".

رئيس الزمالك: "رفضنا التعاقد مع فايلر.. وبدي الخطيب كل يوم درس"

أعرب طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري عن رضاه التام عن مستوى لاعبيه خلال مباراة الفريق السكندري أمام الزمالك، مساء اليوم، الأحد، بالدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، وذلك على الرغم من السقوط أمام الفريق الأبيض بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإسماعيلية".

طلعت يوسف: الغيابات وراء السقوط أمام الزمالك

نشبت مشادات ومشاحنات بين لاعبي الزمالك والاتحاد بعد فوز الأبيض على الفريق السكندري بهدف دون رد في نصف نهائي كأس مصر اليوم.

ودخل عماد السيد في مشادة مع فرجاني ساسي، قبل أن يتدخل لاعبي الفريقين وينهون الأمور سريعا.

بالفيديو.. مشادات بين لاعبي الزمالك والاتحاد عقب مباراة الكأس

تبادلت جماهير فريقي الزمالك والاتحاد السكندري المتواجدة في مدرجات ملعب "الإسماعيلية" لحضور مواجهة نصف نهائي بطولة كأس مصر السباب، الأمر الذي أدى إلى تدخل رئيس النادي الأبيض.

بالفيديو.. سباب متبادل بين جماهير الزمالك والاتحاد ورئيس الأبيض يتدخل

تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الإسماعيلية ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، ليخطو خطوة جيدا

وأرسل عبدالله جمعة لاعب الزمالك عرضية من الجبهة اليسرى في الدقيقة 6، سددها زميله المغربي أوناجم برأسية قوية من على حدود منطقة الست ياردات لكن أمسكها عماد السيد بثبات.

كأس مصر.. الزمالك نحو خطوة من بطولته المفضلة بانتصار صعب على سيد البلد