رجاء الجداوي: موت الرجل قبل زوجته مفيد للأسرة.. "الأم أهم من الأب"

طرح الإعلامي عمرو أديب سؤالا، عبر نامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، جاء فيه "تحب تموت الأول ولا شريك حياتك الأول؟".

وقالت الفنانة رجاء الجداوي إن اليتيم من فقد أبوه ولكن من يفقد أمه يسموه لطيم "بيتلطم" مشيرة إلى أن موت الأم يهز البيت كله.

وأوضحت الجداوي أن البيت يستمر بحياة الأم نظرًا لأنها تكمل مسيرة البيت "هي اللي بتعشش" حتى في وجود الأب، مشيرة إلى أن وفاة الأم تجعل الرجل "يتبهدل".

وتابعت: "الست هي كل حاجة حلوة في البيت والأفيد للأسرة أن الأم تفضل موجودة وطبعًا كله بأمر الله وكله بيمشي بمعاده والأم هي أكثر فائدة للأولاد بعد وفاة الزوج".

واختار متصل يُدعى "هيثم" من الإسكندرية أن يموت قبل زوجته: "ربنا يخلي لنا الستات ويخليها للعيال وفيه حقيقة تاريخية وافتح صفحة النعي مش هتلاقي زوج المرحومة ودايما حرم المرحوم".

وداعب متصل يُدعى خالد من الإسكندرية، الفنانة رجاء الجداوي، وقال في مداخلة هاتفية: "اللي معاه واحدة زي حضرتك بالجمال والشياكة دي لغاية دلوقتي بالأناقة دي استحالة إنه يتمنى أنه يموت".

وقال متصل يدعى تامر من القاهرة، "أنا أب لـ3 أولاد ومتجوز بقالي 20 سنة وأنا متمناش أبدا إن زوجتي تموت قبل مني وهي ست جدعة جدا ووقفت ورايا 20 سنة والست الكويسة عمود البيت وعمار البيت".