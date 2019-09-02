تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الإثنين 2 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

وزارة التنمية المحلية تنظم معرض "العودة إلى المدارس"

تنظم وزارة التنمية المحلية معرضا "العودة إلى المدارس" ويتضمن المعرض مستلزمات المدارس والمنتجات والسلع الخاصة ببعض المبادرات الشبابية في المحافظات والتي ترعاها الوزارة تحت شعار "كلنا معاً" بمقر الوزارة بالدقي.

النطق بالحكم على المتهمين من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي

تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي.

الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في مصر ينظم المنتدى الكشفي العربي الرابع

ينظم الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في مصر المنتدى الكشفي العربي الرابع تحت عنوان "تنمية واستدامة" بالتعاون مع المنظمة الكشفية العالمية بمشاركة مصر و14 دولة عربية.

معهد سراج الدين للبحوث المتقدمة يعقد الاجتماع الدولي لمبادرة المنصة الإفريقية للعلوم المفتوحة

يعقد معهد سراج الدين للبحوث المتقدمة متعددة التخصصات الاجتماع الدولي لمبادرة المنصة الإفريقية للعلوم المفتوحة بالتعاون مع أكاديمية العلوم بجنوب إفريقيا، بقاعة الوفود بمكتبة الإسكندرية.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظم اجتماعا للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية" اجتماعا للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بمقر الجامعة العربية.

شركة مصر للطيران تسير سبع رحلات لنقل 900 حاج إلى القاهرة

تقوم شركة مصر للطيران بتسيير سبع رحلات من مطاري جدة والمدينة المنورة؛ لنقل 900 حاج إلى القاهرة، وذلك ضمن رحلات "الجسر الجوي" لعودة الحجاج المصريين.

النادي الأهلي يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم المدير الفني الجديد

يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا لتقديم السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

أكاديمية البحث العلمي تعرض الحلقة الأخيرة من برنامج "القاهرة تبتكر"

تعرض أكاديمية البحث العلمي الحلقة الأخيرة من برنامج "القاهرة تبتكر" في أجواء من المنافسة القوية بين 6 مبتكرين لعرض ابتكاراتهم أمام لجنة تحكيم من الخبراء والعلماء من الجامعات والمراكز البحثية في المجالات المختلفة، وسيعلن في نهاية الحلقة عن الفائز بلقب "مبتكر مصر الأول" هذا العام.

محافظة كفر الشيخ تعلن عن إطلاق مبادرة الجمع المنزلي للمخلفات

تعلن محافظة كفر الشيخ عن إطلاق مبادرة الجمع المنزلي للمخلفات من 8 مساءً حتى 8 صباحاً في حي غرب مدينة كفر الشيخ، والتي تهدف إلي جمع المخلفات ليلاً للحفاظ على المظهر العام للمدينة، والعمل في أوقات محددة لعدم إحداث تكدس بالمرور بالشوارع ومنع التلوث البصري.

كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ تشهد المؤتمر الأول لشباب الباحثين في قاعة السيمنار

تشهد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، برئاسة عميد الكلية الدكتور محمود نعمة الله المؤتمر الأول لشباب الباحثين في قاعة السيمنار، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ وإشراف الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية تنظم قافلة علاجية

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية قافلة علاجية تتجه في التاسعة صباحا إلى قرية (الدقانوة مركز المنزلة ) وتستمر لمدة يومين حيث تقدم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات للمواطنين مع صرف الأدوية اللازمة للحالات المرضية.