سعر الريال السعودي اليوم في مصر

استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الإثنين أمام الجنيه المصري في البنوك المختلفة بينها البنك الأهلي وبنك مصر، وتستعرض "الوطن" أسعار صرف الريال السعودي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بلوم مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.37 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.