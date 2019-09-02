صور.. ميل بسقف ساحة مسجد الفرغل في أسيوط

سادت حالة من الذعر بين المترددين على ساحة مسجد السلطان الفرغل بمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، خاصة خلال صلاة الجمعة الماضية، حيث تكتظ الساحة بالمصلين والزوار، بعد حدوث ميل بسقف الساحة، الأمر الذي يهدد بسقوطه على المصلين والمترديين.

يقول فرغلي الشريف، مقيم شعائر بالمسجد، إنهم "فوجئوا بحدوث ميل واضح لجزء من سقف ساحة المسجد المحملّ على أعمدة خشبية، منذ فترة، الأمر الذي يهدد بسقوطة على المصلين والزوار والمارين بالساحة في أي لحظة".

وأضاف "الشريف": "أبلغنا مديرية الأوقاف بذلك، واستدعت المساحة التي أكدت خطورة الوضع، وأنه خطر داهم".

وأوضح أن "الساحة شيدها اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط الأسبق، والسقف خشب مغطى بطبقة صاج حديد لحماية الناس حال سقوط أمطار، ومحمل على أعمدة، فنصف الساحة محمل على أعمدة من الحديد والنصف الآخر محمل على أعمدة من الخشب، لافتا أن الميل حدث في النصف المحمل على الأعمدة الخشبية فقط".

وتابع: "وزن الصاج الحديد ثقيل جدا على العمود الخشب ولم يتحمله، ما تسبب فى حدوث الميل".

وطالب مقيم الشعائر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بالتدخل واستبدال الأعمدة الخشبية بأخرى حديد، حفاظا على أرواح المواطنين.

وقال الشيخ عاصم القبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إنه جرى إخطارالإدارة الهندسية بالمديرية، لفحص الأمر وإعداد تقرير بالوضع الراهن وسرعة إتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظا على أرواح المصلين والمواطنين من المترددين على المسجد.