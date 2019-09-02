أسعار العملات اليوم في مصر

استقرت بعض أسعار العملات مثل الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الاثنين، فيما تباينت أسعار عملات أخرى، وترصد "الوطن" أسعار صرف العملات الأجنبية على النحو التالي:

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في بنك بلوم مصر نحو 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 16.5 جنيه للشراء، و16.6 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينيي

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.03 جنيه للشراء و20.20 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 20.00 جنيه للشراء و20.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.47 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع، وسجَّل في بنك مصر نحو 4.49 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجَّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.12 جنيه للشراء و18.25 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في بنك بلوم مصر نحو 18.09 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع، فيما سجَّل في بنك الإسكندرية نحو 4.37 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.