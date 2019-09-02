أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت التي اختتمت أمس، ومباحثاته مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية في صدر صفحتها الأولى، تحت عنوان (الأمير: دور مصر محوري لأمن واستقرار العرب .. والسيسي: أمن الكويت والخليج من أمن مصر)، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال لقائه أمس، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أنّ أمن الكويت والخليج من أمن مصر، مشددا على اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمعها والكويت، وتقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية.

وأضافت أنّ أمير الكويت أكد من جانبه تقدير الكويت لمصر قيادة وشعبا، مشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية ـ الكويتية من إخوة صادقة، وعلاقات تاريخية وثيقة، وتمتع مصر بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي، إضافة إلى دور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات.

من جانبها، أوضحت صحيفة "السياسة" في مانشيت الصحيفة الرئيسي، تحت عنوان (قمة الحكمة .. الأمن قبل الاقتصاد)، أنّ ملف التعاون الأمني شغل حيزا كبيرا من القمة الكويتية – المصرية التي عقدها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، والرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعاتهم، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله، إنّ الجانبين استعرضا جهود مكافحة الإرهاب، إذ تمّ التوافق على تكثيف وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، واستمرار التعاون لمواجهة القوى الإرهابية، التي تسعى لبث الفتنة والتخريب في مختلف الدول، مشيرا إلى أنّ المباحثات تطرقت كذلك إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، في ضوء المزايا والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد.

بدورها، ذكرت صحيفة "النهار" في صدر صفحتها الأولى، تحت عنوان (الأمير والسيسي بحثا المستجدات الإقليمية والدولية)، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، استعرضا خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت بينهما بقصر بيان أمس، العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، كما استعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأبرزت الصحيفة اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي بمقر إقامته بقصر بيان، والتي شملت رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

من جانبها، تابعت صحيفة "الجريدة" في مانشيتها الرئيسي، تحت عنوان (قمة الأمير والسيسي بحثت المستجدات الإقليمية والدولية)، وسط أجواء إقليمية ملتهبة على أكثر من صعيد، عقد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، والرئيس عبدالفتاح السيسي، قبيل مغادرته الكويت أمس، قمة مهمة بحثا خلالها أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وتابعت صحيفة "القبس" في قلب صفحتها الأولى، تحت عنوان (السيسي يغادر بعد بحث المستجدات وتعزيز العلاقات)، أنّ أمير الكويت عقد، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوفد الرسمي المرافق له، بقصر بيان، بحثا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.