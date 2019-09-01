قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت وعقد قمة مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح تركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث إن الرئيس السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الأمة الكويتي ووزير الخارجية وولي العهد الكويتي، وعقد قمة مكبرة مع أمير الكويت، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأضاف "شكري"، أن الرئيس السيسي تحدث عن الفرص المتاحة في مصر في الاستثمار، والاستثمارات الكويتية في مصر، حيث إن استثمارات الكويت في مصر لها أهميتها، وتم استعراض ما حققته مصر في الإصلاح الاقتصادي وتعظيم البنية الأساسية، موضحًا أن العلاقات المصرية- الكويتية عميقة ولها خصوصية، وهناك شعور حقيقي بالتضامن والإخاء.

وأكد وزير الخارجية أن لقاء السيسي بأمير الكويت كان مليئا بالشفافية، وناقش التحديات التي تواجه المنطقة، كما أن أمير الكويت له خبرة وحكمة، وكان دائما يتناول الموضوعات في ظل توافق الآراء مع السيسي حول التحديات في المنطقة والأسلوب الأمثل لمواجهتها والعمل على تحقيق الاستقرار.