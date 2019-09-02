الجارالله: أمير الكويت أصر على استقبال السيسي بالمطار رغم وعكته الصحية

أشاد الكاتب الصحفي أحمد الجارالله، رئيس تحرير مجلة السياسة الكويتية، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت.

وقال الجارالله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن هذه الزيارة تأتي من رجل مهم مثل الرئيس السيسي لرجل حكيم ومهم في منطقة الخليج وهو الشيخ صباح الأحمد، مؤكدا أن الاسمين مهمين في الساحة العربية والخليجية.

وتابع، "أمير الكويت كان في وعكة صحية وأصر إنه يطلع المطار ويستقبل الرئيس السيسي وهو خارج من وعكة صحية مزعجة وفي نفس الوقت أصر إنه يكون مع المستقبلين في مطار الكويت وعلى رأسهم".

وأوضح أن الرئيس السيسي يزور الكويت ويحمل معه خطة الإصلاح التي قام بها في مصر، والتي حازت على إعجاب دول الخليج ودول العالم أجمع، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي استلم السلطة ومصر على وشك متاعب اقتصادية وسياسية وصناعية واستطاع خلال 6 سنوات أن يخلق من مصر دولة واعدة في المنطقة.

وتابع، "شهدنا عاصمة جديدة وأكثر من 3500 مصنع وحركة طرق ما كانت موجودة وحقول للغاز وللطاقة، وبنوك تستوعب احتياطي 60 مليار دولار، في الوقت الذي استلم السلطة وفيها 8 مليارات دولار".