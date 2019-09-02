تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، من تحرير 243 مخالفة مرورية وضبط 54 دراجة نارية في حملة بشوارع طنطا والمحلة الكبرى، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوي المحافظة.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات الأمنية التي أسفرت عن شن حملات مكبرة، تحت إشراف ماجد ناشد مدير إدارة مباحث المرور وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط 243 مخالفة مرورية و54 دراجة نارية ورفع ما يزيد عن 56 حواجز خرسانية.

وأعطي مدير الأمن توجيهاته تعليماته بالضرورة إحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين لظاهرة، انتشار سائقي التوك توك وعربات الكارو للحد سير مركبات وبدون رخص التسيير والقياده والسيارات عكس الإتجاه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصه للتحقيق في الوقائع المشار اليها.