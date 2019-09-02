تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، من ضبط 6 من قائدي السيارات لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوي قرى ومراكز المحافظة.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير مباحث المرور، يفيد بتمكن المقدم محمد العزب مدير مباحث المرور، والرائد محمود أبوالمكارم رئيس مباحث المرور وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط 6 من قائدي السيارات لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالأكمنه المرورية بمدخل"العلو" بطريق " طنطا – المحلة – المنصورة " .

واستمرت الحملات الأمنية بمداخل كوبري كفرحجازي الواصل بين مدينتي "زفتي – سمنود " و "المحلة – المنصورة" . وحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصه التحقيق في الوقائع المشار إليها .